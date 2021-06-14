Reyting sonuçları 13 Haziran 2021 Pazar: Hangi dizi reyting birincisi oldu?

Reyting sonuçları 13 Haziran 2021 Pazar: Hangi dizi reyting birincisi oldu?

13 Haziran Pazar akşamı Kim Milyoner Olmak İster, Survivor, Menajerimi Ara, ÇGH2, Kefaret gibi yapımlar ekranlara geldi. Peki reyting birincisi hangi dizi oldu? İşte dünün reyting sonuçları..

Dün yayımlanan dizi, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

13 Haziran 2021 Pazar akşamı ATV'de Kim Milyoner Olmak İster, Kanal D'de Çok Güzel Hareketler 2, Tv8'de Survivor, Show TV'de Cam Tavanlar tekrar bölümüyle, TRT 1'de Hollanda-Ukrayna maçı, Star TV'de Menajerimi Ara ve FOX TV'de Kefaret yapımları arasında reyting yarışı vardı.

Günlük olarak yayımlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki, 13 Haziran 2021 Pazar reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 13 Haziran 2021 Pazar reyting sonuçları...

13 HAZİRAN 2021 PAZAR REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

13 Haziran 2021 Pazar günü yayımlanan dizi, program ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu.

Total izleyici grubunda birinciliği Survivor 2021, ikinciliği Hollanda-Ukrayna UEFA EURO 2020 Karşılaşması, üçüncülüğü Çok Güzel Hareketler 2 aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Hollanda-Ukrayna UEFA Euro 2020 Karşılaşması, ikinci sırada Survivor 2021, üçüncü sırada Avusturya-K. Makedonya UEFA EURO 2020 Karşılaşması yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 SURVIVOR TV8

2 HOLLANDA-UKRAYNA UEFA EURO 2020 KARSILASMASI TRT 1

3 COK GUZEL HAREKETLER 2 KANAL D

4 KEFARET FOX

5 HAVA DURUMU KANAL D

6 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV

7 FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

8 AVUSTURYA-K.MAKEDONYA UEFA EURO 2020 KARSILASMASI TRT 1

9 COK GUZEL HAREKETLER 2 EN IYILER KANAL D

10 SURVIVOR EKSTRA TV8

AB İLK 10 PROGRAM