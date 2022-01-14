Reyting sonuçları 13 Ocak 2022: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

Reyting sonuçları 13 Ocak 2022: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

Perşembe akşamı Masterchef, Mahkum, Jurrasic World gibi yapımlar ekrana geldi. Peki reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte 13 Ocak 2022 reyting sıralaması.

Dün akşam yayınlanan dizi, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

13 Ocak 2022 Perşembe akşamı kanalların yapımları arasında reyting yarışı vardı. Ancak Barbaroslar, Bir Zamanlar Çukurova, Camdaki Kız gibi Perşembe günü dizileri geçtiğimiz gün ekranlarda yer almadı

Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki, 13 Ocak 2022 Perşembe reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi, film ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 13 Ocak 2022 Çarşamba reyting sonuçları…

13 OCAK 2022 ÇARŞAMBA REYTİNG ONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

13 Ocak Perşembe günü yayınlanan dizi, film, program ve haberlerin reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1.sırada Fox TV’de yayınlanan “Mahkum” 2. sırada ATV’de yayınlanan “Esra Erol’da”, 3.sırada “Mahkum” dizisinin özeti yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Mahkum”, 2.sırada “Mahkum” dizisinin özeti 3.sırada TV8’de yayınlanan “Masterchef Türkiye” yer aldı.