Reyting sonuçları 13 Temmuz 2021 Salı: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

Reyting sonuçları 13 Temmuz 2021 Salı: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

13 Temmuz 2021 Salı akşamı Maraşlı, Ada Masalı, Baht Oyunu, Masterchef Türkiye gibi yapımlar ekrana geldi. Peki 13 Temmuz Salı reyting birincisi hangi dizi oldu? İşte dünün reyting sıralaması...

Dün akşam yayımlanan dizi, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

13 Temmuz 2021 akşamı ATV'de Maraşlı final bölümüyle, Kanal D'de Baht Oyunu, Tv8'de Masterchef Türkiye, Show TV'de Güldür Güldür Show, TRT 1'de Kong: Kafatası Adası, Star TV'de Ada Masalı ve FOX TV'de Sağlık Oluversin Gari yapımları yayımlandı.

Günlük olarak yayımlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki 13 Temmuz 2021 Salı reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 13 Temmuz 2021 Salı reyting sonuçları...

13 TEMMUZ 2021 SALI REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

13 Temmuz 2021 Salı günü yayımlanan dizi, program ve haberlerin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sıralama açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

AB İLK 10 PROGRAM