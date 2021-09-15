Reyting sonuçları 14 Eylül 2021 Salı: Reyting birincisi hangi yapım oldu?

Reyting sonuçları 14 Eylül 2021 Salı: Reyting birincisi hangi yapım oldu?

14 Eylül Salı MasterChef Türkiye, Güldür Güldür, Masumlar Apartmanı, Baht Oyunu gibi yapımlar ekrana geldi. Peki 14 Eylül 2021 Salı reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte dünün reyting sıralaması...

Dün akşam yayınlanan dizi, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

14 Eylül 2021 Salı akşamı ATV'de Kim Milyoner Olmak İster, Kanal D'de Baht Oyunu, Star TV’de Ada Masalı, Show TV’de Güldür Güldür Show, FOX TV’de Benim Kocam Yapmaz ve TRT 1'de Masımlar Apartmanı ve Tv8'de MasterChef Türkiye yapımları arasında reyting yarışı vardı.

Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki, 14 Eylül 2021 Salı reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi, film ve yarışma programları birbiriyle kapıştı?

İşte 14 Eylül 2021 Salı reyting sonuçları…

14 EYLÜL 2021 ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

14 Eylül Salı gününün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.