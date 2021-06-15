Reyting sonuçları 14 Haziran 2021 Pazartesi: Hangi dizi reyting birincisi oldu?

Reyting sonuçları 14 Haziran 2021 Pazartesi: Hangi dizi reyting birincisi oldu?

14 Haziran Pazartesi akşamı Survivor, Maraşlı, Aşkın Tarifi, Şef Akademi ve Kahraman Babam gibi yapımlar ekranlara geldi. Peki 14 Haziran Pazartesi reyting birincisi hangi dizi oldu?

Dün akşam yayımlanan dizi, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

14 Haziran Pazartesi akşamı ATV'de Maraşlı, Kanal D'de Aşkın Tarifi, Tv8'de Survivor, Show TV'de Kahraman Babam, TRT 1'de EURO 2020 İspanya-İsveç maçı, Star TV'de Kocan Kadar Konuş: Diriliş ve FOX TV'de Şef Akademi yapımları arasında reyting yarışı vardı.

Günlük olarak yayımlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki, 14 Haziran 2021 Pazartesi reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 14 Haziran 2021 Pazartesi reyting sonuçları...

14 HAZİRAN 2021 PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

14 Haziran 2021 Pazartesi günü yayımlanan dizi, program ve haberlerin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimize eklenecek.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

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