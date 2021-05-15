Reyting sonuçları 14 Mayıs 2021 Cuma: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

Reyting sonuçları 14 Mayıs 2021 Cuma: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

14 Mayıs akşamında TV'de Akıncı, Ramo, Arka Sokaklar, Son Yaz, Kırmızı Oda, Payitaht Abdülhamid dizileri vardı. Peki reyting birincisi hangi dizi oldu? İşte 14 Mayıs reyting sonuçları..

14 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlanan dizi, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

Dün akşam TV'de Akıncı, Ramo, Arka Sokaklar, Son Yaz, Kırmızı Oda, Payitaht Abdülhamid dizileri arasında reyting yarışı vardı.

Günlük olarak yayımlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki, 14 Mayıs 2021 Cuma reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte dünün reyting sonuçları...

14 MAYIS 2021 REYTİNG SONUÇLARI

TOTAL İLK 10 PROGRAM

KIRMIZI ODA TV8 ESRA EROL'DA ATV SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX PETROL SEVDASI (T.S) FOX GULDUR GULDUR SHOW SHOW TV AKINCI ATV ATV ANA HABER ATV GULDUR GULDUR SHOW OZET SHOW TV YUZ NUMARALI ADAM (T.S) FOX SHOW ANA HABER SHOW TV

AB İLK 10 PROGRAM