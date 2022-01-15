Reyting sonuçları 14 Ocak 2022 Cuma: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

Reyting sonuçları 14 Ocak 2022 Cuma: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

14 Ocak 2022 Cuma akşamı Arka Sokaklar, Aziz, Aşk Mantık İntikam, MasterChef Türkiye gibi yapımlar ekrana geldi. Peki hangi yapım birinci oldu? İşte 14 Ocak 2022 reyting sonuçları...

Dün akşam yayınlanan dizi, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

14 Ocak 2022 Cuma akşamı ATV'de Kim Milyoner Olmak İster, Kanal D’de Arka Sokaklar, Star TV’de Organize İşler 2: Sazan Sarmalı, Fox TV’de Aşk Mantık İntikam, TRT 1’de Kıbrıs Zafere Doğru, Show TV’de Aziz ve TV8’de MasterChef Türkiye yapımları arasında reyting yarışı vardı.

Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki, 14 Ocak 2022 Cuma reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi, film ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 14 Ocak 2022 Cuma reyting sonuçları...

14 OCAK 2022 CUMA REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

14 Ocak 2022 Cuma akşamı yayınlanan dizi, program ve haberlerin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

AB İLK 10 PROGRAM