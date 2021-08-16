Reyting sonuçları 15 Ağustos 2021 Pazar: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

Reyting sonuçları 15 Ağustos 2021 Pazar: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

15 Ağustos 2021 Pazar akşamı MasterChef Türkiye, İkimizin Sırrı, Hükmet Kadını gibi yapımlar ekrana geldi. Peki hangi yapım birinci oldu? İşte 15 Ağustos 2021 reyting sonuçları.

Dün akşam yayınlanan dizi, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

15 Ağustos 2021 Pazar akşamı ATV'de İkimizin Sırrı, Kanal D’de Mandıra Filozofu, Fox TV’de Güler misin Ağlar mısın , TV8’de MasterChef Türkiye, Star TV’de Hükümet Kadını ve Show TV’de Tokatçı yapımları arasında reyting yarışı vardı.

Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki, 15 Ağustos 2021 Pazar reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi?

Hangi dizi ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 15 Ağustos 2021 Pazar reyting sonuçları...

15 AĞUSTOS 2021 PAZAR REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

15 Ağustos 2021 Pazar akşamı yayımlanan dizi, program ve haberlerin reyting sonuçları açıklandı.

Total izleyici grubunda birinciliği MasterChef Türkiye, ikinciliği İkimizin Sırrı, üçüncülüğü FOX Ana Haber aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada MasterChef Türrkiye, ikinci sırada FOX Ana Haber, üçüncü sırada ise İkimizin Sırrı yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 MASTERCHEF TURKIYE TV8

2 IKIMIZIN SIRRI ATV

3 FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

4 TOKATCI (T.S) SHOW TV

5 HUKUMET KADIN (T.S) STAR TV

6 SHOW ANA HABER SHOW TV

7 MANDIRA FILOZOFU ISTANBUL (T.S) KANAL D

8 HUKUMET KADIN (T.S) (TKR) STAR TV

9 GULER MISIN AGLAR MISIN (T.S) (TKR) FOX

10 UMUDUMUZ SABAN (T.S) FOX

AB İLK 10 PORGRAM

1 MASTERCHEF TURKIYE TV8

2 FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

3 IKIMIZIN SIRRI ATV

4 MANDIRA FILOZOFU ISTANBUL (T.S) KANAL D

5 TOKATCI (T.S) SHOW TV

6 HUKUMET KADIN (T.S) (TKR) STAR TV

7 HUKUMET KADIN (T.S) STAR TV

8 KANAL D ANA HABER KANAL D

9 SHOW ANA HABER SHOW TV

10 UMUDUMUZ SABAN (T.S) FOX