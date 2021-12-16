Reyting sonuçları 15 Aralık 2021 Çarşamba: Reyting birincisi hangi yapım oldu?

Reyting sonuçları 15 Aralık 2021 Çarşamba: Reyting birincisi hangi yapım oldu?

15 Aralık Çarşamba akşamı Kuruluş Osman, Annemizi Saklarken, Sadakatsiz, Kanunsuz Topraklar gibi yapımlar ekrana geldi. Peki reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte 15 Aralık 2021 reyting sıralaması.

Dün akşam yayınlanan dizi, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

15 Aralık 2021 Çarşamba akşamı ATV'de Kuruluş Osman, Kanal D'de Sadakatsiz, Star TV’de Annemizi Saklarken, FOX TV’de Kanunsuz Topraklar ve TRT 1'de Görevimiz Tehlike 4: Hayalet Protokol, Show TV’de Atla Gel Şaban ve Tv8'de MasterChef Türkiye yapımları arasında reyting yarışı vardı.

Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki, 15 Aralık 2021 Çarşamba reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi, film ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 15 Aralık 2021 Çarşamba reyting sonuçları…

15 ARALIK 2021 ÇARŞAMBA REYTİNG ONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

15 Aralık 2021 Çarşamba günü yayınlanan dizi, program ve haberlerin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.