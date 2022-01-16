Reyting sonuçları 15 Ocak 2022: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

Reyting sonuçları 15 Ocak 2022: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

Cumartesi akşamı Survivor, Gönül Dağı, Şarkılar Bizi Söyler gibi yapımlar ekrana geldi. Peki reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte 15 Ocak 2022 reyting sıralaması.

Dün akşam yayınlanan dizi, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Dün akşam ekranlarda Gönül Dağı,Survivor All Star, Kardeşlerim dizileri yer aldı.

Peki, 15 Ocak 2022 Cumartesi reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte reyting sonuçları…

15 OCAK CUMARTESİ REYTİNG ONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

15 Ocak 2022 Cumartesi günü yayınlanan dizi, film, program ve haberlerin reyting sonuçları açıklandı.

Total izleyici grubunda birinciliği Gönül Dağı, ikinciliği Survivor All Star, üçüncülüğü ise Kardeşlerim aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada ise Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

AB İLK 10 PROGRAM