Reyting sonuçları 16 Ağustos 2021 Pazartesi: Hangi dizi reyting birincisi oldu?

Reyting sonuçları 16 Ağustos 2021 Pazartesi: Hangi dizi reyting birincisi oldu?

16 Ağustos 2021 Pazartesi akşamı Kalp Yarası, Seksenler, MasterChef Türkiye, Aşkın Tarifi, Eyvah Eyvah 3 gibi yapımlar ekranlara geldi. Peki 16 Ağustos Pazartesi reyting birincisi hangi dizi oldu?

Dün akşam yayınlanan dizi, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

16 Ağustos Pazartesi akşamı ATV'de Kalp Yarası, Kanal D'de Aşkın Tarifi, TV8'de MasterChef Türkiye, Show TV'de Güldür Güldür Show, TRT 1'de Seksenler, Star TV'de Eyvah Eyvah 3 ve FOX TV'de Küçük Yalanlar yapımları arasında reyting yarışı vardı.

Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki, 16 Ağustos 2021 Pazartesi reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 16 Ağustos 2021 Pazartesi reyting sonuçları...

16 AĞUSTOS 2021 PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

16 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayımlanan dizi, program ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu.

Total izleyici grubunda birinciliği Kalp Yarası, ikinciliği MasterChef Türkiye, üçüncülüğü Fox Ana Haber aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada MasterChef Türkiye, ikinci sırada Kalp Yarası, üçüncü sırada Fox Ana Haber yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 KALP YARASI ATV

2 MASTERCHEF TURKIYE TV8

3 FOX ANA HABER FOX

4 KALP YARASI (OZET) ATV

5 SHOW ANA HABER SHOW TV

6 GULDUR GULDUR SHOW (TEKRAR) SHOW TV

7 ASKIN TARIFI KANAL D

8 EYVAH EYVAH 3 STAR TV

9 HABER ONU SHOW TV

10 KANAL D ANA HABER KANAL D

AB İLK 10 PROGRAM

1 MASTERCHEF TURKIYE TV8

2 KALP YARASI ATV

3 FOX ANA HABER FOX

4 GULDUR GULDUR SHOW (TEKRAR) SHOW TV

5 KALP YARASI (OZET) ATV

6 EYVAH EYVAH 3 STAR TV

7 ASKIN TARIFI KANAL D

8 ATV ANA HABER ATV

9 HAVA DURUMU KANAL D

10 SEKSENLER TRT 1