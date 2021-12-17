Reyting sonuçları 16 Aralık 2021 Perşembe: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

Reyting sonuçları 16 Aralık 2021 Perşembe: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

16 Aralık Perşembe akşamı Barbaroslar, Bir Zamanlar Çukurova, Camdaki Kız, Misafir gibi yapımlar ekrana geldi. Peki reyting birincisi hangi dizi oldu? İşte 16 Aralık 2021 Perşembe reyting sıralaması..

Dün akşam yayınlanan dizi, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

16 Aralık 2021 Perşembe akşamı ATV'de Bir Zamanlar Çukurova, Kanal D'de Camdaki Kız, Star TV’de Benim Hayatım, FOX TV’de Misafir, TRT 1'de Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı, Show TV’de Güldür Güldür Show, Tv8'de MasterChef Türkiye yayınlandı.

Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki, 16 Aralık 2021 Perşembe reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 16 Aralık 2021 Perşembe reyting sonuçları…

16ARALIK 2021 PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

16 Aralık 2021 Perşembe günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu. Total izleyici grubunda birinciliği Esra Erol'da, ikinciliği Camdaki Kız, üçüncülüğü ise Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber aldı. AB Grubunda ise birinci sırada Camdaki Kız, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada ise Mahkum yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, ikinci sırada Camdaki Kız, üçüncü sırada Mahkum yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

AB İLK 10 PROGRAM

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM