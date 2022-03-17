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    Reyting sonuçları 16 Mart 2022 Çarşamba: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

    16 Mart Çarşamba akşamı Kuruluş Osman, Sadakatsiz, Son Nefesime Kadar, Survivor, Oğlum gibi yapımlar ekrana geldi. Peki reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte 16 Mart 2022 reyting sıralaması...
    • Haber Merkezi
    • 17.03.2022 - 08:54
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    Reyting sonuçları 16 Mart 2022 Çarşamba: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

    Dün akşam yayınlanan dizi, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

    16 Mart 2022 Çarşamba akşamı ATV'de Kuruluş Osman, Kanal D'de Sadakatsiz, Star TV’de Play Mobil Film, FOX TV’de Son Nefesime Kadar, TRT 1'de Ya İstiklal Ya Ölüm, Show TV’de Oğlum ve Tv8'de Survivor All Star 2022 yapımları arasında reyting yarışı vardı.

    Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

    Peki 16 Mart 2022 Çarşamba reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi, film ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 16 Mart 2022 Çarşamba reyting sonuçları…

    16 MART 2022 ÇARŞAMBA REYTİNG ONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    16 Mart 2022 Çarşamba günü yayınlanan dizi, film, program ve haberlerin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.


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