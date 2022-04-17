Reyting sonuçları 16 Nisan 2022 Cumartesi: Reyting birincisi hangi dizi oldu? Gönül Dağı, Kardeşlerim...

Reyting sonuçları 16 Nisan 2022 Cumartesi: Reyting birincisi hangi dizi oldu? Gönül Dağı, Kardeşlerim...

Dün akşam Gönül Dağı, Kardeşlerim, Şarkılar Bizi Söyler, Survivor All Star, Güldür Güldür Show, Dipte ve Naz Evi yapımları ekrana geldi. İşte 16 Nisan 2022 Cumartesi reyting sonuçları...

Dün akşam yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

16 Nisan 2022 Cumartesi akşamı ATV'de Kardeşlerim, Kanal D'de Şarkılar Bizi Söyler, Star TV’de Dipte, Show TV’de Güldür Güldür Show, Fox TV’de Naz Evi, TRT 1'de Gönül Dağı ve Tv8'de Survivor All Star yapımları yayınlandı.

Günlük olarak yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki 16 Nisan 2022 Cumartesi reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi, film ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 16 Nisan 2022 Cumartesi reyting sonuçları…

16 NİSAN 2022 Cumartesi reyting sonuçları açıklandı mı?

16 Nisan 2022 Cumartesi günü yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.

Total ilk 10 program

AB ilk 10 program