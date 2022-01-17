Reyting sonuçları 16 Ocak 2022 Pazar: Hangi dizi reyting birincisi oldu?

Reyting sonuçları 16 Ocak 2022 Pazar: Hangi dizi reyting birincisi oldu?

16 Ocak Pazar akşamı Teşkilat, Elkızı, Yargı, Survivor All Star, İbo Show gibi yapımlar ekranlara geldi. Peki reyting birincisi hangi dizi oldu? İşte 16 Ocak 2022 Pazar reyting sonuçları…

Dün akşam yayınlanan dizi, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

16 Ocak 2022 Pazar akşamı ATV'de Kim Milyoner Olmak İster?, Kanal D'de Yargı, Star TV'de İbo Show, FOX TV'de Elkızı, TRT 1'de Teşkilat, Show TV'de Tosun Paşa ve TV8'de Survivor All Star yapımları yayınlandı.

Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki, 16 Ocak 2022 Pazar reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 16 Ocak 2022 Pazar reyting sonuçları...

16 OCAK 2022 PAZAR REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

16 Ocak 2022 Pazar günü yayınlanan dizi, program ve haberlerin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.