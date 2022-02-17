Reyting sonuçları 16 Şubat 2022 Çarşamba: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

Reyting sonuçları 16 Şubat 2022 Çarşamba: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

16 Şubat Çarşamba akşamı Kuruluş Osman, Sadakatsiz, Kanunsuz Topraklar, Survivor All Star gibi yapımlar ekrana geldi. Peki reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte 9 Şubat 2022 reyting sıralaması...

Dün akşam yayınlanan dizi, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

16 Şubat 2022 Çarşamba akşamı ATV'de Kuruluş Osman, Kanal D'de Sadakatsiz, Star TV’de Yol Arkadaşım 2, FOX TV’de Postacı, TRT 1'de Hıçkırık, Show TV’de Oğlum ve Tv8'de Survivor All Star 2022 yapımları arasında reyting yarışı vardı.

Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki, 16 Şubat 2022 Çarşamba reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi, film ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 16 Şubat 2022 Çarşamba reyting sonuçları…

16 ŞUBAT 2022 ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

16 Şubat 2022 Çarşamba günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu. Total izleyici grubunda birinciliği Kuruluş Osman, ikinciliği Survivor All Star, üçüncülüğü ise Sadakatsiz aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinciliği Kuruluş Osman, ikinciliği Survivor All Star, üçüncülüğü ise Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

AB İLK 10 PROGRAM

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM