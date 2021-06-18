Reyting sonuçları 17 Haziran 2021 Perşembe: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

Reyting sonuçları 17 Haziran 2021 Perşembe: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

17 Haziran Perşembe akşamı Bir Zamanlar Çukurova, Baht Oyunu, Şef Akademi, Akrep gibi yapımlar ekrana geldi. Peki 17 Haziran 2021 Perşembe reyting birincisi hangi dizi oldu? İşte reyting sıralaması..

Dün akşam yayımlanan dizi, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

17 Haziran 2021 Perşembe akşamı ATV'de Bir Zamanlar Çukurova, Star TV’de Akrep final bölümüyle, Show TV’de Şark Bülbülü, Kanal D'de Baht Oyunu tekrar bölümüyle, FOX TV’de Şef Akademi, Tv8'de Survivor ve TRT 1'de UEFA EURO 2020 Hollanda-Avusturya Futbol Karşılaşması yayımlandı.

Günlük olarak yayımlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki, 17 Haziran 2021 Perşembe reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 17 Haziran 2021 Perşembe reyting sonuçları…

17 HAZİRAN 2021 PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

17 Haziran 2021 Perşembe günü yayımlanan dizi, program ve haberlerin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Yapımların reyting sıralaması açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacak.

TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

AB REYTİNG SONUÇLARI