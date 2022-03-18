Reyting sonuçları 17 Mart 2022 Perşembe: Hangi dizi birinci oldu?

Reyting sonuçları 17 Mart 2022 Perşembe: Hangi dizi birinci oldu?

Dün akşam Bir Zamanlar Çukurova, Camdaki Kız, Mahkum, Barbaroslar gibi yapımlar ekrana geldi. Peki reyting birincisi hangi dizi oldu? İşte 17 Mart 2022 Perşembe reyting sıralaması...

Dün akşam yayınlanan dizi, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

17 Mart 2022 Perşembe akşamı ATV'de Bir Zamanlar Çukurova, Kanal D'de Camdaki Kız, Fox TV’de Mahkum, TRT 1'de Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı yer aldı. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki, 17 Mart 2022 Perşembe reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 17 Mart 2022 Perşembe reyting sonuçları…

17 MART 2022 PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

17 Mart 2022 Perşembe günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu. Total izleyici grubunda birinciliği Mahkum, ikinciliği Bir Zamanlar Çukurova, üçüncülüğü ise Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber aldı. AB Grubunda ise birinci sırada Camdaki Kız, ikinci sırada Mahkum, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı. 20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Mahkum, ikinci sırada Camdaki Kız, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 MAHKUM FOX

2 BIR ZAMANLAR CUKUROVA ATV

3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

4 ESRA EROL'DA ATV

5 SURVIVOR ALL STAR TV8

6 CAMDAKI KIZ KANAL D

7 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

8 MAHKUM (OZET) FOX

9 ATV ANA HABER ATV

10 BERAT GECESI TRT 1

AB İLK 10 PROGRAM

1 CAMDAKI KIZ KANAL D

2 MAHKUM FOX

3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

4 SURVIVOR ALL STAR TV8

5 ESRA EROL'DA ATV

6 MAHKUM (OZET) FOX

7 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

8 BIR ZAMANLAR CUKUROVA ATV

9 BERAT GECESI TRT 1

10 ATV ANA HABER ATV

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

1 MAHKUM FOX

2 CAMDAKI KIZ KANAL D

3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

4 BIR ZAMANLAR CUKUROVA ATV

5 SURVIVOR ALL STAR TV8

6 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

7 ESRA EROL'DA ATV

8 MAHKUM (OZET) FOX

9 CUMHURBASKANLIGI KULLIYESI BESTEPE MILLET CAMII BERAT GECESI OZEL KANAL D

10 BERAT GECESI TRT 1