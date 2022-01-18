Reyting sonuçları 17 Ocak 2022 Pazartesi: Hangi dizi reyting birincisi oldu?

Reyting sonuçları 17 Ocak 2022 Pazartesi: Hangi dizi reyting birincisi oldu?

17 Ocak Pazartesi akşamı Üç Kuruş, Alparslan, Yasak Elma, Survivor All Star gibi yapımlar ekranlara geldi. Peki reyting birincisi hangi dizi oldu? İşte 17 Ocak 2022 Pazartesi reyting sıralaması…

Dün akşam yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

17 Ocak 2022 Pazartesi akşamı ATV'de Kalp Yarası, Kanal D'de Çok Güzel Hareketler 2, Star TV'de Kocan Kadar Konuş: Diriliş, FOX TV'de Yasak Elma, TRT 1'de Alparslan: Büyük Selçuklu, Show TV'de Üç Kuruş ve TV8'de Survivor All Star yapımları arasında reyting yarışı vardı.

Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki 17 Ocak 2022 Pazartesi reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 17 Ocak 2022 Pazartesi reyting sonuçları...

17 OCAK 2022 PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

17 Ocak 2022 Pazartesi günü yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar belli olduğunda haberimizde yer vereceğiz.

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