Reyting sonuçları 17 Şubat 2022 Perşembe: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

Reyting sonuçları 17 Şubat 2022 Perşembe: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

17 Şubat Perşembe akşamı Bir Zamanlar Çukurova, Camdaki Kız, Mahkum, Barbaroslar gibi yapımlar ekrana geldi. Peki reyting birincisi hangi dizi oldu? İşte 17 Şubat 2022 Perşembe reyting sıralaması..

Dün akşam yayınlanan dizi, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

17 Şubat 2022 Perşembe akşamı ATV'de Bir Zamanlar Çukurova, Kanal D'de Camdaki Kız, Star TV’de Niyaz Gül Dörtnala, Fox TV’de Mahkum, TRT 1'de Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı, Show TV’de Baba (tekrart) Tv8'de Kara Komik Filmler: 2 Arada & Kaçamak yayınlandı.

Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki, 17 Şubat 2022 Perşembe reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi ve yarışma programları birbiriyle kapıştı?

İşte 17 Şubat 2022 Perşembe reyting sonuçları…

17 ŞUBAT 2022 PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

17 Şubat 2022 Perşembe günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu. Total izleyici grubunda birinciliği Mahkum, ikinciliği Bir Zamanlar Çukurova, üçüncülüğü ise Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı aldı. AB Grubunda ise birinci sırada Mahkum, ikinci sırada Camdaki Kız, üçüncü sırada Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Mahkum, ikinci sırada Camdaki Kız, üçüncü sırada Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 MAHKUM FOX

2 BIR ZAMANLAR CUKUROVA ATV

3 BARBAROSLAR AKDENIZ'IN KILICI TRT 1

4 CAMDAKI KIZ KANAL D

5 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

6 MAHKUM (OZET) FOX

7 ESRA EROL'DA ATV

8 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

9 ATV ANA HABER ATV

10 BIR ZAMANLAR CUKUROVA (OZET) ATV

AB İLK 10 PROGRAM

1 MAHKUM FOX

2 CAMDAKI KIZ KANAL D

3 BARBAROSLAR AKDENIZ'IN KILICI TRT 1

4 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

5 MAHKUM (OZET) FOX 6 CAMDAKI KIZ (OZET) KANAL D

7 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 8 ESRA EROL'DA ATV

9 BARBAROSLAR AKDENIZ'IN KILICI (OZET) TRT 1

10 BIR ZAMANLAR CUKUROVA ATV

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

1 MAHKUM FOX

2 CAMDAKI KIZ KANAL D

3 BARBAROSLAR AKDENIZ'IN KILICI TRT 1

4 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

5 BIR ZAMANLAR CUKUROVA ATV

6 MAHKUM (OZET) FOX

7 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

8 ESRA EROL'DA ATV

9 CAMDAKI KIZ (OZET) KANAL D

10 BARBAROSLAR AKDENIZ'IN KILICI (OZET) TRT 1