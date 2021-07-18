Reyting sonuçları 17 Temmuz 2021 Cumartesi: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

Reyting sonuçları 17 Temmuz 2021 Cumartesi: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

17 Temmuz 2021 Cumartesi akşamı Operasyon 41, Şef Akademi, Masterchef Türkiye gibi yapımlar ekrana geldi. Peki 17 Temmuz Cumartesi reyting birincisi hangi dizi oldu? İşte dünün reyting sıralaması..

Dün akşam yayımnanan dizi, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

17 Temmuz 2021 Cumartesi akşamı ATV'de Kim Milyoner Olmak İster, Star TV’de Kazara Aşk, Show TV’de Güldür Güldür Show, Kanal D'de Operasyon 41, FOX TV’de Şef Akademi, Tv8'de Masterchef Türkiye ve TRT 1'de Stajyer yapımları arasında reyting yarışı vardı.

Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki, 17 Temmuz 2021 Cumartesi reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 17 Temmuz 2021 Cumartesi reyting sonuçları…

17 TEMMUZ 2021 CUMARTESİ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

17 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayımlanan dizi, program ve haberlerin reyting sonuçları henüz belli olmadı. Sıralama açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

AB İLK 10 PROGRAM