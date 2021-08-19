Reyting sonuçları 18 Ağustos 2021 Çarşamba: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

Reyting sonuçları 18 Ağustos 2021 Çarşamba: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

18 Ağustos Çarşamba akşamı Dünya Hali, MasterChef Türkiye, Görümce, Sen Çal Kapımı, Aile Arasında gibi yapımlar ekrana geldi. Peki 18 Ağustos 2021 Çarşamba reyting birincisi hangi yapım oldu?

Dün akşam yayınlanan dizi, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

18 Ağustos 2021 Çarşamba akşamı ATV'de Oyun Gecesi, Star TV’de Görümce, Show TV’de Aile Arasında, Kanal D'de Transformers 5: Son Şövalye, FOX TV’de Sen Çal Kapımı, Tv8'de MasterChef Türkiye ve TRT 1'de Dünya Hali yapımları arasında reyting yarışı vardı.

Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki, 18 Ağustos 2021 Çarşamba reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 18 Ağustos 2021 Çarşamba reyting sonuçları…

18 AĞUSTOS 2021 ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

18 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayımlanan dizi, program ve haberlerin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Yapımların reyting sıralaması açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacak.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

AB İLK 10 PROGRAM