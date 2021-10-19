Reyting sonuçları 18 Ekim 2021 Pazartesi: Hangi dizi reyting birincisi oldu?

Reyting sonuçları 18 Ekim 2021 Pazartesi: Hangi dizi reyting birincisi oldu?

Dün akşam Kalp Yarası, Kıbrıs Zafere Doğru, MasterChef Türkiye, Yasak Elma gibi yapımlar ekranlara geldi. Peki reyting birincisi hangi dizi oldu? İşte 18 Ekim Pazartesi reyting sıralaması…

Dün akşam yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

18 Ekim Pazartesi akşamı ATV'de Kalp Yarası, Kanal D'de Çok Güzel Hareketler 2, Star TV'de Kaçış Planı 3, FOX TV'de Yasak Elma, TRT 1'de Kıbrıs Zafere Doğru, Show TV'de Güldür Güldür Show ve TV8'de MasterChef Türkiye yapımları arasında reyting yarışı vardı.

Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki, 18 Ekim 2021 Pazartesi reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 18 Ekim 2021 Pazartesi reyting sonuçları...

18 EKİM 2021 PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

18 Ekim 2021 Pazartesi günü yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz haberimize eklenecek.

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