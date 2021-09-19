Reyting sonuçları 18 Eylül 2021 Cumartesi: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

Reyting sonuçları 18 Eylül 2021 Cumartesi: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

18 Eylül 2021 Cumartesi akşamı Kardeşlerim, Son Yaz, Gönül Dağı, Yalancı gibi yapımlar ekrana geldi. Peki 18 Eylül Cumartesi reyting birincisi hangi dizi oldu? İşte dünün reyting sıralaması...

Dün akşam yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

18 Eylül 2021 Cumartesi akşamı ATV'de Kardeşlerim, Star TV’de Efsane Sürücü, Show TV’de Yalancı, Kanal D'de Şarkılar Bizi Söyler, FOX TV’de Son Yaz, Tv8'de MasterChef Türkiye ve TRT 1'de Gönül Dağı yapımları yayınlandı.

Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki, 18 Eylül 2021 Cumartesi reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi, film ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 18 Eylül 2021 Cumartesi reyting sonuçları…

18 EYLÜL 2021 CUMARTESİ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

18 Eylül 2021 Cumartesi günü yayınlanan dizi, program ve haberlerin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar belli olduğunda haberimizde yer vereceğiz.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

AB İLK 10 PROGRAM