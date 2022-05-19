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    Reyting sonuçları 18 Mayıs 2022 Çarşamba: Rekabet kızıştı

    Dün akşam Kuruluş Osman, Sadakatsiz, Gülümse Kaderine, Kara Tahta, Annenin Sırrıdır Çocuk, Oğlum, İbo Show gibi yapımlar ekranlara geldi. İşte 18 Mayıs 2022 Çarşamba reyting sonuçları...
    • Haber Merkezi
    • 19.05.2022 - 11:56
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    Reyting sonuçları 18 Mayıs 2022 Çarşamba: Rekabet kızıştı

    Dün akşam yayınlanan dizi, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

    18 Mayıs 2022 Çarşamba akşamı ATV'de Kuruluş Osman, Kanal D'de Sadakatsiz, Star TV’de İbo Show, Fox TV’de Gülümse Kaderine, TRT 1'de Kara Tahta, Show TV’de Oğlum ve Tv8'de Annenin Sırrıdır Çocuk yapımları arasında reyting mücadelesi verildi.

    Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

    Peki 18 Mayıs 2022 Çarşamba reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte sürpriz sonuçlar...

    18 Mayıs 2022 Çarşamba reyting sonuçları

    Total izleyici grubunda birinciliği Kuruluş Osman, ikinciliği Sadakatsiz, üçüncülüğü Kuruluş Osman (ÖZET) aldı.

    AB Grubunda ise birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Sadakatsiz, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

    20+ABC1 Grubunda ise birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Sadakatsiz, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

    Reyting sonuçları 18 Mayıs 2022 Çarşamba: Rekabet kızıştı #1


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