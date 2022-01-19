Reyting sonuçları 18 Ocak 2022 Salı: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

Reyting sonuçları 18 Ocak 2022 Salı: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

18 Ocak 2022 Salı akşamı Destan, Masumlar Apartmanı Güldür Güldür Show gibi yapımlar ekrana geldi. Peki reyting birincisi hangi dizi oldu? İşte 18 Ocak 2022 Salı reyting sıralaması...

Dün akşam yayınlanan dizi, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

18 Ocak 2022 Salı akşamı ATV'de Destan, Kanal D'de Recep İvedik, Star TV'de Büyük Göç, FOX TV'de Evlilik Hakkında Her Şey, TRT 1'de Masumlar Apartmanı, Show TV'de Güldür Güldür, ve TV8’de Survivor yapımları yayınlandı. Günlük olarak yayımlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki 18 Ocak 2022 Salı reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 18 Ocak 2022 Salı reyting sonuçları...

18 OCAK 2022 SALI REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

18 Ocak 2022 Salı günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu. Total izleyici grubunda birinciliği Survivor All Star, ikinciliği Destan, üçüncülüğü ise Esra Erol'da aldı. AB Grubunda ise birinci sırada Masumlar Apartmanı, ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Survivor All Star, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Masumlar Apartmanı yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 SURVIVOR ALL STAR TV8

2 DESTAN ATV

3 ESRA EROL'DA ATV

4 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

5 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

6 MASUMLAR APARTMANI TRT 1

7 DESTAN (OZET) ATV

8 EVLILIK HAKKINDA HER SEY FOX

9 ATV ANA HABER ATV

10 SHOW ANA HABER SHOW TV

AB İLK 10 PROGRAM

1 MASUMLAR APARTMANI TRT 1

2 SURVIVOR ALL STAR TV8

3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

4 EVLILIK HAKKINDA HER SEY FOX

5 DESTAN ATV

6 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

7 ESRA EROL'DA ATV

8 MASUMLAR APARTMANI (OZET) TRT 1

9 EVLILIK HAKKINDA HER SEY (OZET) FOX

10 SURVIVOR ALL STAR OZET TV8

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

1 SURVIVOR ALL STAR TV8

2 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

3 MASUMLAR APARTMANI TRT 1

4 DESTAN ATV 5 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

6 EVLILIK HAKKINDA HER SEY FOX

7 ESRA EROL'DA ATV

8 EVLILIK HAKKINDA HER SEY (OZET) FOX

9 ATV ANA HABER ATV

10 DESTAN (OZET) ATV