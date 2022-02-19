Reyting sonuçları 18 Şubat 2022 Cuma: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

Reyting sonuçları 18 Şubat 2022 Cuma: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

18 Şubat 2022 Cuma akşamı Yalnız Kurt, Arka Sokaklar, Aziz, Aşk Mantık İntikam, Kaderimin Oyunu gibi diziler ekrana geldi. Peki hangi dizi birinci oldu? İşte 11 Şubat 2022 reyting sonuçları...

Dün akşam yayınlanan dizi, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

18 Şubat 2022 Cuma akşamı ATV'de Yalnız Kurt, Kanal D’de Arka Sokaklar, Star TV’de Kaderimin Oyunu, Fox TV’de Aşk Mantık İntikam, TRT 1’de Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli, Show TV’de Aziz ve TV8’de Kırmızı Oda yapımları arasında reyting yarışı vardı.

Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki, 18 Şubat 2022 Cuma reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi, film ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 18 Şubat 2022 Cuma reyting sonuçları...

18 ŞUBAT 2022 CUMA REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

1) ARKA SOKAKLAR

2) SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER

3) AZİZ

4) ESRA EROL'DA

5) YALIZ KURT

6) MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

7) ARKA SOKAKLAR (ÖZET)

8) KADERİMİN OYUNU

9) YALNIZ KURT (ÖZET)

10) ATV ANA HABER

AB İLK 10 REYTİNG SONUÇLARI

1) SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER

2) AZİZ

3) YALIZ KURT

4) KIRMIZI ODA

5) KADERİMİN OYUNU

6) YALNIZ KURT (ÖZET)

7) ARKA SOKAKLAR

8) AŞK MANTIK İNTİKAM

9) ESRA EROL'DA

10) AZİZ (ÖZET)

20+ABC1 REYTİNG SIRALAMASI

1) SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER

2) AZİZ

3) YALIZ KURT

4) MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

5) ARKA SOKAKLAR

6) ESRA EROL'DA

7) YALNIZ KURT (ÖZET)

8) AŞK MANTIK İNTİKAM

9) AZİZ (ÖZET)

10) KIRMIZI ODA