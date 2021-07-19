Reyting sonuçları 18 Temmuz 2021 Pazar: Hangi dizi reyting birincisi oldu?

Reyting sonuçları 18 Temmuz 2021 Pazar: Hangi dizi reyting birincisi oldu?

18 Temmuz Pazar akşamı Baş Belası, Recep İvedik 6, San Andreas Fayı, Oluversin Gari gibi yapımlar ekranlara geldi. Peki reyting birincisi hangi dizi oldu? İşte 18 Temmuz Pazar reyting sonuçları…

Dün yayınlanan dizi, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

18 Temmuz 2021 Pazar akşamı ATV'de Baş Belası, Kanal D'de Cehennem Melekleri 2, Tv8'de Recep İvedik 6, Show TV'de Avcı: Kış Savaşı, TRT 1'de San Andreas Fayı, Star TV'de Ada Masalı ve FOX TV'de Oluversin Gari yapımları arasında reyting yarışı vardı.

Günlük olarak yayımlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki, 18 Temmuz 2021 Pazar reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 18 Temmuz 2021 Pazar reyting sonuçları...

18 TEMMUZ 2021 PAZAR REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

18 Temmuz 2021 Pazar günü yayımlanan dizi, program ve haberlerin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sıralama belli olduğunda haberimizde yer vereceğiz.

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