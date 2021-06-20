Reyting sonuçları 19 Haziran 2021 Cumartesi: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

Reyting sonuçları 19 Haziran 2021 Cumartesi: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

19 Haziran 2021 Cumartesi akşamı İbo Show, Şef Akademi, Kardeşlerim, Survivor gibi yapımlar ekrana geldi. Peki 19 Haziran Cumartesi reyting birincisi hangi dizi oldu? İşte dünün reyting sıralaması..

Dün akşam yayımlanan dizi, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

19 Haziran 2021 Cumartesi akşamı ATV'de Kardeşlerim sezon finali bölümüyle, Star TV’de İbo Show, Show TV’de Güldür Güldür Show, Kanal D'de Harry Potter ve Sırlar Odası, FOX TV’de Şef Akademi, Tv8'de Survivor ve TRT 1'de UEFA EURO 2020 Futbol Karş. "İspanya-Polonya" yapımları yayımlandı.

Günlük olarak yayımlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki, 19 Haziran 2021 Cumartesi reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 19 Haziran 2021 Cumartesi reyting sonuçları…

19 HAZİRAN 2021 CUMARTESİ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

19 Haziran 2021 Cumartesi günü yayımlanan dizi, program ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu.

Total izleyici grubunda birinciliği Kardeşlerim, ikinciliği Survivor, üçüncülüğü İspanya-Polonya UEFA Euro 2020 Karşılaşması aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Kardeşlerim, ikinci sırada İspanya-Polonya UEFA Euro 2020 Karşılaşması, üçüncü sırada Portekiz-Almanya UEFA Euro 2020 yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 KARDESLERIM ATV

2 SURVIVOR TV8

3 ISPANYA-POLONYA UEFA EURO 2020 KARSILASMASI TRT 1

4 PORTEKIZ-ALMANYA UEFA EURO 2020 KARSILASMASI TRT 1

5 FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

6 IBO SHOW STAR TV

7 KARDESLERIM (OZET) ATV

8 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV

9 SHOW ANA HABER SHOW TV

10 SURVIVOR EKSTRA TV8

AB İLK 10 PROGRAM

1 KARDESLERIM ATV

2 ISPANYA-POLONYA UEFA EURO 2020 KARSILASMASI TRT 1

3 PORTEKIZ-ALMANYA UEFA EURO 2020 KARSILASMASI TRT 1

4 SURVIVOR TV8

5 SURVIVOR EKSTRA TV8

6 MACARISTAN-FRANSA UEFA EURO 2020 KARSILASMASI TRT 1

7 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV

8 FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

9 EURO 2020 KUPA AKSAMI TRT 1

10 IBO SHOW STAR TV