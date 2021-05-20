Reyting sonuçları 19 Mayıs 2021 Çarşamba: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

Reyting sonuçları 19 Mayıs 2021 Çarşamba: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

19 Mayıs Çarşamba akşamı Kuruluş Osman, Sadakatsiz, Benim Adım Melek, Survivor yapımları ekrana geldi. Peki 19 Mayıs 2021 Çarşamba reyting birincisi hangi dizi oldu? İşte 19 Mayıs reyting sıralaması..

19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayımlanan dizi, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

19 Mayıs 2021 Çarşamba akşamı ATV'de Kuruluş Osman, Star TV’de Sahil Güvenlik, Show TV’de Güldür Güldür Show, Kanal D'de Sadakatsiz, FOX TV’de Aile Hükümeti, Tv8'de Survivor ve TRT 1'de Benim Adım Melek yapımları yayımlandı.

Günlük olarak yayımlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki, 19 Mayıs 2021 Çarşamba reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 19 Mayıs 2021 Çarşamba reyting sonuçları…

19 MAYIS 2021 ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayımlanan dizi, program ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu. Total izleyici grubunda birinciliği Kuruluş Osman, ikinciliği Sadakatsiz, üçüncülüğü Müge Anlı ile Tatlı Sert aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Sadakatsiz, ikinci sırada Kuruluş Oman, üçüncü sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert yer aldı.

TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

1 KURULUS OSMAN ATV

2 SADAKATSIZ KANAL D

3 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

4 ESRA EROL'DA ATV

5 BENIM ADIM MELEK TRT 1

6 SADAKATSIZ (OZET) KANAL D

7 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

8 KURULUS OSMAN (OZET) ATV

9 SURVIVOR TV8

10 ATV ANA HABER ATV

AB REYTİNG SONUÇLARI

1 SADAKATSIZ KANAL D

2 KURULUS OSMAN ATV

3 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

4 SADAKATSIZ (OZET) KANAL D

5 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

6 BENIM ADIM MELEK TRT 1

7 SURVIVOR TV8

8 ESRA EROL'DA ATV

9 KURULUS OSMAN (OZET) ATV

10 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV