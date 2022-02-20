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    Reyting sonuçları 19 Şubat 2022 Cumartesi: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

    19 Şubat 2022 Cumartesi akşamı Gönül Dağı, Kardeşlerim, Güldür Güldür Show, Survivor gibi yapımlar ekrana geldi. Peki reyting birincisi hangi dizi oldu? İşte 19 Şubat 2022 Cumartesi reyting sıralaması
    • Haber Merkezi
    • 20.02.2022 - 08:39
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    Reyting sonuçları 19 Şubat 2022 Cumartesi: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

    Dün akşam yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

    19 Şubat 2022 Cumartesi akşamı ATV'de Kardeşlerim, Kanal D'de Şarkılar Bizi Söyler, Star TV’de Kaderimin Oyunu, Show TV’de Güldür Güldür Show, Fox TV’de Mahkum, TRT 1'de Gönül Dağı ve Tv8'de Survivor All Star yapımları yayınlandı.

    Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

    Peki 19 Şubat 2022 Cumartesi reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi, film ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 19 Şubat 2022 Cumartesi reyting sonuçları…

    19 ŞUBAT 2022 CUMARTESİ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    19 Şubat 2022 Cumartesi günü yayınlanan dizi, program ve haberlerin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.

    TOTAL İLK 10 PROGRAM

    AB İLK 10 PROGRAM


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