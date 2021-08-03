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    Reyting sonuçları 2 Ağustos 2021 Pazartesi: Hangi yapım reyting birincisi oldu?

    2 Ağustos 2021 Pazartesi akşamı Kalp Yarası, Mahrem, MasterChef Türkiye, Aşkın Tarifi, Oluversin Gari gibi yapımlar ekranlara geldi. Peki 2 Ağustos Pazartesi reyting birincisi hangi dizi oldu?
    • Haber Merkezi
    • 03.08.2021 - 08:41
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    Reyting sonuçları 2 Ağustos 2021 Pazartesi: Hangi yapım reyting birincisi oldu?

    Dün akşam yayınlanan dizi, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

    2 Ağustos Pazartesi akşamı ATV'de Kalp Yarası, Kanal D'de Aşkın Tarifi, Tv8'de MasterChef Türkiye, Show TV'de Güldür Güldür Show, TRT 1'de Mahrem, Star TV'de Organize İşler: Sazan Sarmalı 2 ve FOX TV'de Oluversin Gari yapımları arasında reyting yarışı vardı.

    Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

    Peki, 2 Ağustos 2021 Pazartesi reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 2 Ağustos 2021 Pazartesi reyting sonuçları...

    2 AĞUSTOS 2021 PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    2 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayımlanan dizi, program ve haberlerin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz haberimize eklenecek.

    Reyting sonuçları 2 Ağustos 2021 Pazartesi: Hangi yapım reyting birincisi oldu? #1

    TOTAL İLK 10 PROGRAM

    AB İLK 10 PROGRAM

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