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- Reyting sonuçları 2 Ağustos 2021 Pazartesi: Hangi yapım reyting birincisi oldu?
Reyting sonuçları 2 Ağustos 2021 Pazartesi: Hangi yapım reyting birincisi oldu?
- Haber Merkezi
- 03.08.2021 - 08:41
Dün akşam yayınlanan dizi, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.
2 Ağustos Pazartesi akşamı ATV'de Kalp Yarası, Kanal D'de Aşkın Tarifi, Tv8'de MasterChef Türkiye, Show TV'de Güldür Güldür Show, TRT 1'de Mahrem, Star TV'de Organize İşler: Sazan Sarmalı 2 ve FOX TV'de Oluversin Gari yapımları arasında reyting yarışı vardı.
Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.
Peki, 2 Ağustos 2021 Pazartesi reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 2 Ağustos 2021 Pazartesi reyting sonuçları...
2 AĞUSTOS 2021 PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
2 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayımlanan dizi, program ve haberlerin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz haberimize eklenecek.