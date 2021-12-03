Reyting sonuçları 2 Aralık 2021 Perşembe: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

Reyting sonuçları 2 Aralık 2021 Perşembe: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

2 Aralık Perşembe akşamı MasterChef, Bir Zamanlar Çukurova, Camdaki Kız, Misafir gibi yapımlar ekrana geldi. Peki reyting birincisi hangi dizi oldu? İşte 2 Aralık 2021 Perşembe reyting sıralaması...

Dün akşam yayınlanan dizi, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

2 Aralık 2021 Perşembe akşamı ATV'de Bir Zamanlar Çukurova, Kanal D'de Camdaki Kız, Star TV’de Benim Hayatım, FOX TV’de Misafir, TRT 1'de Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı, Show TV’de Güldür Güldür Show, Tv8'de MasterChef Türkiye yayınlandı.

Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki, 2 Aralık 2021 Perşembe reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 2 Aralık 2021 Perşembe reyting sonuçları…

2 Aralık 2021 PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2 Aralık 2021 Perşembe günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu. Total izleyici grubunda birinciliği Camdaki Kız, ikinciliği Bir Zamanlar Çukurova, üçüncülüğü ise Esra Erol'da aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Camdaki Kız, ikinci sırada Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı, üçüncü sırada ise Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Camdaki Kız, ikinci sırada Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

AB İLK 10 PROGRAM

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM