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- Reyting sonuçları 2 Eylül 2021 Perşembe: Reyting birincisi hangi dizi oldu?
Reyting sonuçları 2 Eylül 2021 Perşembe: Reyting birincisi hangi dizi oldu?
- Haber Merkezi
- 03.09.2021 - 08:50
Dün akşam yayınlanan dizi, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.
2 Eylül 2021 Perşembe akşamı ATV'de Kingsman: Altın Çember, Star TV’de Kazara Aşk, Show TV’de Hababam Sınıfı Tatilde, Kanal D'de Jurassic World: Yıkılmış Krallık, FOX TV’de Şahane Hayaller, Tv8'de MasterChef Türkiye ve TRT 1'de Seksenler yayınlandı.
Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.
Peki, 2 Eylül 2021 Perşembe reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 2 Eylül 2021 Perşembe reyting sonuçları…
2 EYLÜL 2021 PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
2 Eylül 2021 Perşembe günü yayınlanan dizi, program ve haberlerin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Yapımların reyting sıralaması açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacak.