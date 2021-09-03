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    Reyting sonuçları 2 Eylül 2021 Perşembe: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

    2 Eylül Perşembe akşamı MasterChef Türkiye, Seksenler, Kazara Aşk gibi yapımlar ekrana geldi. Peki 2 Eylül 2021 Perşembe reyting birincisi hangi dizi oldu? İşte dünün reyting sıralaması..
    • Haber Merkezi
    • 03.09.2021 - 08:50
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    Reyting sonuçları 2 Eylül 2021 Perşembe: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

    Dün akşam yayınlanan dizi, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

    2 Eylül 2021 Perşembe akşamı ATV'de Kingsman: Altın Çember, Star TV’de Kazara Aşk, Show TV’de Hababam Sınıfı Tatilde, Kanal D'de Jurassic World: Yıkılmış Krallık, FOX TV’de Şahane Hayaller, Tv8'de MasterChef Türkiye ve TRT 1'de Seksenler yayınlandı.

    Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

    Peki, 2 Eylül 2021 Perşembe reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 2 Eylül 2021 Perşembe reyting sonuçları…

    2 EYLÜL 2021 PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    2 Eylül 2021 Perşembe günü yayınlanan dizi, program ve haberlerin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Yapımların reyting sıralaması açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacak.

    TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

    AB REYTİNG SONUÇLARI

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