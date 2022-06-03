Reyting sonuçları 2 Haziran 2022 Perşembe: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

Reyting sonuçları 2 Haziran 2022 Perşembe: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

Dün akşam Camdaki Kız, Survivor, Mahkum, Bir Zamanlar Çukurova, Güldür Güldür Show gibi yapımlar ekrana geldi. Peki reyting birincisi hangi dizi oldu? İşte 2 Haziran 2022 Perşembe reyting sonuçları...

Dün akşam yayınlanan dizi, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

2 Haziran 2022 Perşembe akşamı ATV'de Bir Zamanlar Çukurova, Kanal D'de Camdaki Kız, Star TV’de Zor Ölüm 3, Fox TV’de Mahkum, TRT 1'de Charlie'nin Çikolata Fabrikası, Show TV’de Güldür Güldür Show ve Tv8'de Survivor All Star yayınlandı.

Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki, 2 Haziran 2022 Perşembe reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 2 Haziran 2022 Perşembe reyting sonuçları…

2 Haziran 2022 Perşembe reyting sonuçları açıklandı mı?

2 Haziran 2022 Perşembe günü yayınlanan dizi, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları henüz belli olmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

AB İLK 10 PROGRAM