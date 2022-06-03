Petrol
117.25
-0.31%
Euro
17.7477
0.28%
Dolar
16.4871
0.20%
Altın
989.97
0.10%
Borsa
2602
0.00%
Bitcoin
505.281
2.16%
BTXN Coin
12.29
-1.99%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Bulutlu 21 C

    Reyting sonuçları 2 Haziran 2022 Perşembe: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

    Dün akşam Camdaki Kız, Survivor, Mahkum, Bir Zamanlar Çukurova, Güldür Güldür Show gibi yapımlar ekrana geldi. Peki reyting birincisi hangi dizi oldu? İşte 2 Haziran 2022 Perşembe reyting sonuçları...
    • Haber Merkezi
    • 03.06.2022 - 08:55
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Reyting sonuçları 2 Haziran 2022 Perşembe: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

    Dün akşam yayınlanan dizi, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

    2 Haziran 2022 Perşembe akşamı ATV'de Bir Zamanlar Çukurova, Kanal D'de Camdaki Kız, Star TV’de Zor Ölüm 3, Fox TV’de Mahkum, TRT 1'de Charlie'nin Çikolata Fabrikası, Show TV’de Güldür Güldür Show ve Tv8'de Survivor All Star yayınlandı.

    Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

    Peki, 2 Haziran 2022 Perşembe reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 2 Haziran 2022 Perşembe reyting sonuçları…

    2 Haziran 2022 Perşembe reyting sonuçları açıklandı mı?

    2 Haziran 2022 Perşembe günü yayınlanan dizi, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları henüz belli olmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.

    Reyting sonuçları 2 Haziran 2022 Perşembe: Reyting birincisi hangi dizi oldu? #1

    TOTAL İLK 10 PROGRAM

    AB İLK 10 PROGRAM


    İlginizi Çekebilir

    Beylikdüzü'nde erkek çocuğunu taciz eden site görevlisi darbedildi
    3. Sayfa

    Beylikdüzü'nde erkek çocuğunu taciz eden site görevlisi darbedildi

    ABD Başkonsolosluğu’na LGBTİ bayrağı asıldı
    Dünya

    ABD Başkonsolosluğu’na LGBTİ bayrağı asıldı

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla
    CoinPro

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla

    Görüş Bildir