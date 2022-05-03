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    Reyting sonuçları 2 Mayıs 2022 Pazartesi: Hangi yapım reyting birincisi oldu?

    Dün akşam Yasak Elma, Şarkılar Bizi Söyler, Survivor All Star, Eltilerin Savaşı, Vanguard ve Bayram Havası yapımları yayınlandı. İzleyiciler ise hangi yapımın reyting birincisi olduğunu merak ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 03.05.2022 - 08:54
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    Reyting sonuçları 2 Mayıs 2022 Pazartesi: Hangi yapım reyting birincisi oldu?

    Dün akşam yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

    2 Mayıs 2022 Pazartesi akşamı ATV'de Vanguard, Kanal D'de Şarkılar Bizi Söyler, Star TV'de Hedefim Sensin, Fox TV'de Yasak Elma, TRT 1'de Bayram Havası, Show TV'de Eltilerin Savaşı ve TV8'de Survivor All Star yapımları arasında reyting yarışı vardı.

    Günlük olarak yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

    Peki 2 Mayıs 2022 Pazartesi reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 2 Mayıs 2022 Pazartesi reyting sonuçları...

    2 Mayıs 2022 Pazartesi reyting sonuçları açıklandı mı?

    2 Mayıs 2022 Pazartesi günü yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar belli olduğunda haberimizde yer vereceğiz.

    Reyting sonuçları 2 Mayıs 2022 Pazartesi: Hangi yapım reyting birincisi oldu? #1

    Total ilk 10 program

    AB ilk 10 program


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