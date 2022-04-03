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    Reyting sonuçları 2 Nisan 2022 Cumartesi: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

    2 Nisan 2022 Cumartesi akşamı Gönül Dağı, Kardeşlerim, Şarkılar Bizi Söyler, Survivor gibi yapımlar ekrana geldi. Peki reyting birincisi hangi dizi oldu? İşte 2 Nisan 2022 Cumartesi reyting sıralaması
    • Haber Merkezi
    • 03.04.2022 - 08:44
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    Reyting sonuçları 2 Nisan 2022 Cumartesi: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

    Dün akşam yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

    2 Nisan 2022 Cumartesi akşamı ATV'de Kardeşlerim, Kanal D'de Şarkılar Bizi Söyler, Star TV’de İftarlık Gazoz, Show TV’de Güldür Güldür Show, Fox TV’de  Garip, TRT 1'de Gönül Dağı ve Tv8'de Survivor All Star yapımları yayınlandı.

    Günlük olarak yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

    Peki 2 Nisan 2022 Cumartesi reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi, film ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 2 Nisan 2022 Cumartesi reyting sonuçları…

    2 NİSAN 2022 CUMARTESİ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    2 Nisan 2022 Cumartesi günü yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.

    Reyting sonuçları 2 Nisan 2022 Cumartesi: Reyting birincisi hangi dizi oldu? #1

    TOTAL İLK 10 PROGRAM

    AB İLK 10 PROGRAM


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