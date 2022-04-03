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- Reyting sonuçları 2 Nisan 2022 Cumartesi: Reyting birincisi hangi dizi oldu?
Reyting sonuçları 2 Nisan 2022 Cumartesi: Reyting birincisi hangi dizi oldu?
- Haber Merkezi
- 03.04.2022 - 08:44
Dün akşam yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.
2 Nisan 2022 Cumartesi akşamı ATV'de Kardeşlerim, Kanal D'de Şarkılar Bizi Söyler, Star TV’de İftarlık Gazoz, Show TV’de Güldür Güldür Show, Fox TV’de Garip, TRT 1'de Gönül Dağı ve Tv8'de Survivor All Star yapımları yayınlandı.
Günlük olarak yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.
Peki 2 Nisan 2022 Cumartesi reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi, film ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 2 Nisan 2022 Cumartesi reyting sonuçları…
2 NİSAN 2022 CUMARTESİ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
2 Nisan 2022 Cumartesi günü yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.