Reyting sonuçları 20 Ekim 2021 Çarşamba: Reyting birincisi hangi yapım oldu?

Reyting sonuçları 20 Ekim 2021 Çarşamba: Reyting birincisi hangi yapım oldu?

20 Ekim Çarşamba akşamı Kuruluş Osman, MasterChef Türkiye, Sadakatsiz, Kanunsuz Topraklar gibi yapımlar ekrana geldi. Peki reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte 20 Ekim 2021 reyting sıralaması...

Dün akşam yayınlanan dizi, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

20 Ekim 2021 Çarşamba akşamı ATV'de Kuruluş Osman, Kanal D'de Sadakatsiz, Star TV’de Hedefim Sensin, FOX TV’de Kanunsuz Topraklar ve TRT 1'de Dünya Hali, Show TV’de Hızlı ve Öfkeli 5 ve Tv8'de MasterChef Türkiye yapımları arasında reyting yarışı vardı.

Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki, 20 Ekim 2021 Çarşamba reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi?

Hangi dizi, film ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 20 Ekim 2021 Çarşamba reyting sonuçları…

20 EKİM 2021 ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

20 Ekim 2021 Çarşamba günü yayınlanan dizi, program ve haberlerin reyting sonuçları açıklandı.

Total izleyici grubunda birinciliği Kuruluş Osman, ikinciliği Sadakatsiz, üçüncülüğü ise Esra Erol'da aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Sadakatsiz, ikinci sırada Kuruluş Osman, üçüncü sırada ise MasterChef Türkiye yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Sadakatsiz, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı. İşte reyting sonuçları

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 KURULUS OSMAN ATV

2 SADAKATSIZ KANAL D

3 ESRA EROL'DA ATV

4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

5 SADAKATSIZ (OZET) KANAL D

6 KANUNSUZ TOPRAKLAR FOX

7 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

8 KURULUS OSMAN (OZET) ATV

9 MASTERCHEF TURKIYE TV8

10 HAVA DURUMU KANAL D

AB İLK 10 PROGRAM

1 SADAKATSIZ KANAL D

2 KURULUS OSMAN ATV

3 MASTERCHEF TURKIYE TV8

4 SADAKATSIZ (OZET) KANAL D

5 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

6 KANUNSUZ TOPRAKLAR FOX

7 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

8 KURULUS OSMAN (OZET) ATV

9 ESRA EROL'DA ATV

10 ATV ANA HABER ATV

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

1 KURULUS OSMAN ATV

2 SADAKATSIZ KANAL D

3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

4 MASTERCHEF TURKIYE TV8

5 KANUNSUZ TOPRAKLAR FOX

6 SADAKATSIZ (OZET) KANAL D

7 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

8 KURULUS OSMAN (OZET) ATV

9 ESRA EROL'DA ATV

10 KANUNSUZ TOPRAKLAR (OZET) FOX