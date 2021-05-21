Reyting sonuçları 20 Mayıs 2021 Perşembe: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

Reyting sonuçları 20 Mayıs 2021 Perşembe: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

20 Mayıs 2021 Perşembe akşamı Alev Alev, Camdaki Kız, Mucize Doktor ve Survivor gibi yapımlar ekrana geldi. Peki 20 Mayıs Perşembe reyting birincisi hangi dizi oldu? İşte dünün reyting sıralaması..

20 Mayıs 2021 Perşembe günü yayımlanan dizi, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

20 Mayıs 2021 Perşembe akşamı ATV'de Bir Zamanlar Çukurova, Star TV’de Akrep, Show TV’de Alev Alev, Kanal D'de Camdaki Kız, FOX TV’de Mucize Doktor, Tv8'de Survivor ve TRT 1'de Bir Zamanlar Kıbrıs yapımları yayımlandı.

Günlük olarak yayımlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki, 20 Mayıs 2021 Perşembe reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 20 Mayıs 2021 Perşembe reyting sonuçları…

20 MAYIS 2021 PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

20 Mayıs 2021 Perşembe günü yayımlanan dizi, program ve haberlerin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz haberimizde yer vereceğiz.