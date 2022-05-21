Reyting sonuçları 20 Mayıs 2022 Cuma: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

Reyting sonuçları 20 Mayıs 2022 Cuma: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

Dün akşam Yalnız Kurt, Arka Sokaklar, Kasaba Doktoru, İyilik, Kaderimin Oyunu, Aziz Survivor All Star gibi yapımlar ekrana geldi. İşte 20 Mayıs 2022 Cuma reyting sonuçları...

Ekranlardaki reyting mücadelesi, sezon finaline doğru daha da kızıştı...

Dün akşam yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları merak konusu oldu.

20 Mayıs 2022 Cuma akşamı ATV'de Yalnız Kurt, Kanal D’de Arka Sokaklar, Star TV’de Kaderimin Oyunu, Fox TV’de İyilik, TRT 1’de Kasaba Doktoru, Show TV’de Aziz ve TV8’de Survivor All Star 2022 yapımları arasında reyting yarışı vardı.

Günlük olarak yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki, 21 Mayıs 2022 Cuma reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi, film ve yarışma programı birinci oldu? İşte 20 Mayıs 2022 Cuma reyting sonuçları...

20 Mayıs 2022 Cuma reyting sonuçları açıklandı

20 Mayıs 2022 Cuma günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu.

Total izleyici grubunda birinciliği Arka Sokaklar, İkinciliği Survivor All Star, üçüncülüğü İyilik aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Survivor All Star, ikinci sırada Kasaba Doktoru, üçüncü sırada İyilik yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Survivor All Star, ikinci sırada İyilik, üçüncü sırada Kasaba Doktoru yer aldı.