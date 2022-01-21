Reyting sonuçları 20 Ocak 2022 Perşembe: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

Reyting sonuçları 20 Ocak 2022 Perşembe: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

20 Ocak 2022 Perşembe akşamı O Ses Türkiye, Bir Zamanlar Çukurova, Camdaki Kız, Mahkum gibi yapımlar ekrana geldi. Peki reyting birincisi hangi dizi oldu? İşte 20 Ocak 2022 Perşembe reyting sıralaması

Dün akşam yayınlanan dizi, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

20 Ocak 2022 Perşembe akşamı ATV'de Bir Zamanlar Çukurova, Kanal D'de Camdaki Kız, Star TV’de Berlin Kaplanı, Fox TV’de Mahkum, TRT 1'de Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı, Show TV’de Güldür Güldür Show, Tv8'de O Ses Türkiye yayınlandı.

Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki, 20 Ocak 2022 Perşembe reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 20 Ocak 2022 Perşembe reyting sonuçları…

20 OCAK 2022 PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

20 Ocak 2022 Perşembe günü yayınlanan dizi, program ve haberlerin reyting sonuçları henüz belli olmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

AB İLK 10 PROGRAM