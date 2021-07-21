Reyting sonuçları 20 Temmuz 2021 Salı: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

Reyting sonuçları 20 Temmuz 2021 Salı: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

20 Temmuz 2021 Salı akşamı Gönül Dağı: Kurban, Müslüm, Artık Oluversin Gari gibi yapımlar ekrana geldi. Peki 20 Temmuz Salı reyting birincisi hangi dizi oldu? İşte dünün reyting sıralaması..

Dün akşam yayımlanan dizi, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

20 Temmuz 2021 akşamı ATV'de Mary Poppins: Sihirli Dadı, Kanal D'de Şarkılar Bizi Söyler, Tv8'de Müslüm, Show TV'de Güldür Güldür Show, TRT 1'de Gönül Dağı: Kurban, Star TV'de Ada Masalı ve FOX TV'de Artık Oluversin Gari yapımları arasında reyting yarışı vardı.

Günlük olarak yayımlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki 20 Temmuz 2021 Salı reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 20 Temmuz 2021 Salı reyting sonuçları...

20 TEMMUZ 2021 SALI REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

20 Temmuz 2021 Salı günü yayımlanan dizi, program ve haberlerin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sıralama belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

AB İLK 10 PROGRAM