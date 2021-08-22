Reyting sonuçları 21 Ağustos 2021 Cumartesi: Reyting birincisi hangi yapım oldu?

Reyting sonuçları 21 Ağustos 2021 Cumartesi: Reyting birincisi hangi yapım oldu?

21 Ağustos 2021 Cumartesi akşamı Kim Milyoner Olmak İster, Star Market, Petrol Kralları, Christopher Robin gibi yapımlar ekrana geldi. Peki 21 Ağustos Cumartesi reyting birincisi hangi dizi oldu?

Dün akşam yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

21 Ağustos 2021 Cumartesi akşamı ATV'de Kim Milyoner Olmak İster, Star TV’de Star Market, Show TV’de Güldür Güldür Show, Kanal D'de Kod Adı Londra, FOX TV’de Petrol Kralları, Tv8'de Masterchef Türkiye ve TRT 1'de Görevimiz Tehlike 5 yapımları yayınlandı.

Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki, 21 Ağustos 2021 Cumartesi reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi, film ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 21 Ağustos 2021 Cumartesi reyting sonuçları…

21 AĞUSTOS 2021 CUMARTESİ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

21 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlanan dizi, program ve haberlerin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar belli olduğunda haberimizde yer vereceğiz.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

AB İLK 10 PROGRAM