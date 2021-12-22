Reyting sonuçları 21 Aralık 2021 Salı: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

Reyting sonuçları 21 Aralık 2021 Salı: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

21 Aralık 2021 Salı akşamı Destan, Masumlar Apartmanı, Güldür Güldür Show gibi yapımlar ekrana geldi. Peki reyting birincisi hangi dizi oldu? İşte 21 Aralık 2021 Salı reyting sıralaması...

Dün akşam yayınlanan dizi, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

21 Aralık 2021 akşamı ATV'de Destan, Kanal D'de Transformers 5: Son Şövalye, Star TV'de Kasırga Vurgun, FOX TV'de Evlilik Hakkında Her Şey, TRT 1'de Masumlar Apartmanı, Show TV'de Güldür Güldür, ve TV8’de MasterChef Türkiye yapımları yayınlandı.

Günlük olarak yayımlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki 21 Aralık 2021 Salı reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 21 Aralık 2021 Salı reyting sonuçları...

21 ARALIK 2021 SALI REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

21 Aralık 2021 Salı günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu. Total izleyici grubunda birinciliği Destan, ikinciliği Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncülüğü ise Esra Erol'da aldı. AB Grubunda ise birinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, ikinci sırada Masumlar Apartmanı, üçüncü sırada ise Evlilik Hakkında Her Şey yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, ikinci sırada Masumlar Apartmanı, üçüncü sırada ise Destan yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

AB İLK 10 PROGRAM

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM