Reyting sonuçları 21 Ekim 2021 Perşembe: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

Reyting sonuçları 21 Ekim 2021 Perşembe: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

21 Ekim Perşembe akşamı MasterChef Türkiye, Bir Zamanlar Çukurova, Camdaki Kız gibi yapımlar ekrana geldi. Peki reyting birincisi hangi dizi oldu? İşte 21 Ekim 2021 Perşembe reyting sıralaması...

Dün akşam yayınlanan dizi, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

21 Ekim 2021 Perşembe akşamı ATV'de Bir Zamanlar Çukurova, Kanal D'de Camdaki Kız, Star TV’de Fındık İşi, FOX TV’de Kanunsuz Topraklar, TRT 1'de Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı, Show TV’de Tarım Bizim Geleceğimiz, Tv8'de MasterChef Türkiye yayınlandı.

Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki, 21 Ekim 2021 Perşembe reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 21 Ekim 2021 Perşembe reyting sonuçları…

21 EKİM 2021 PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

21 Ekim 2021 Perşembe günü yayınlanan dizi, program ve haberlerin reyting sonuçları açıklandı.

Total izleyici grubunda birinciliği Camdaki Kız, ikinciliği Bir Zamanlar Çukurova, üçüncülüğü ise Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı aldı. AB Grubunda ise birinci sırada Camdaki Kız, ikinci sırada Camdaki Kız (ÖZET), üçüncü sırada ise Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Camdaki Kız, ikinci sırada Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı. İşte reyting sonuçları

TOTAL İLK 10 PROGRAM

AB İLK 10 PROGRAM

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM