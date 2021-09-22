Reyting sonuçları 21 Eylül 2021 Salı: Reyting birincisi hangi yapım oldu?

Reyting sonuçları 21 Eylül 2021 Salı: Reyting birincisi hangi yapım oldu?

21 Eylül Salı MasterChef Türkiye, Ada Masalı, Masumlar Apartmanı, Baht Oyunu gibi yapımlar ekrana geldi. Peki 21 Eylül 2021 Salı reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte dünün reyting sıralaması...

Dün akşam yayınlanan dizi, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

21 Eylül 2021 Salı akşamı ATV'de Aman Reis Duymasın, Kanal D'de Baht Oyunu, Star TV’de Ada Masalı, Show TV’de İçimizden Biri, FOX TV’de Evlilik Hakkında Her Şey ve TRT 1'de Masımlar Apartmanı ve Tv8'de MasterChef Türkiye yapımları arasında reyting yarışı vardı.

Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki, 21 Eylül 2021 Salı reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi, film ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 21 Eylül 2021 Salı reyting sonuçları…

21 EYLÜL 2021 ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

21 Eylül 2021 Salı reyting sıralamasına göre en çok hangi yapımların izlendiği henüz açıklanmadı. Dünün reytingleri belli olduğunda haberimizde yer vereceğiz.