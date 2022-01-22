Reyting sonuçları 21 Ocak 2022 Cuma: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

Reyting sonuçları 21 Ocak 2022 Cuma: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

21 Ocak 2022 Cuma akşamı Arka Sokaklar, Aziz, Aşk Mantık İntikam, O Ses Türkiye gibi yapımlar ekrana geldi. Peki hangi yapım birinci oldu? İşte 21 Ocak 2022 reyting sonuçları...

Dün akşam yayınlanan dizi, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

21 Ocak 2022 Cuma akşamı ATV'de Kim Milyoner Olmak İster, Kanal D’de Arka Sokaklar, Star TV’de Kaderimin Oyunu, Fox TV’de Aşk Mantık İntikam, TRT 1’de Kıbrıs Zafere Doğru, Show TV’de Aziz ve TV8’de O Ses Türkiye Final yapımları arasında reyting yarışı vardı.

Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki, 21 Ocak 2022 Cuma reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi, film ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 21 Ocak 2022 Cuma reyting sonuçları...

21 OCAK 2022 CUMA REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

21 Ocak 2022 Cuma günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu. Total izleyici grubunda birinciliği Arka Sokaklar, ikinciliği Esra Erol'da, üçüncülüğü ise Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber aldı. AB Grubunda ise birinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, ikinci sırada Aziz , üçüncü sırada ise Esra Erol'da yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, ikinci sırada Aziz, üçüncü sırada ise Arka Sokaklar yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

AB İLK 10 PROGRAM

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM