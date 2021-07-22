Reyting sonuçları 21 Temmuz 2021 Çarşamba: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

Reyting sonuçları 21 Temmuz 2021 Çarşamba: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

21 Temmuz Çarşamba akşamı Galatasaray-PSV Eindhoven, Hanımağa'nın Gelinleri, Sen Çal Kapımı gibi yapımlar ekrana geldi. Peki 21 Temmuz 2021 Çarşamba reyting birincisi hangi dizi oldu?

Dün akşam yayınlanan dizi, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

21 Temmuz 2021 Çarşamba akşamı ATV'de Ralph ve İnternet, Star TV’de İbo Show, Show TV’de Güldür Güldür Show, Kanal D'de Şarkılar Bizi Söyler, FOX TV’de Sen Çal Kapımı, Tv8'de Galatasaray-PSV Eindhoven ve TRT 1'de Hanımağa'nın Gelinleri yapımları yayınlandı.

Günlük olarak yayımlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki, 21 Temmuz 2021 Çarşamba reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 21 Temmuz 2021 Çarşamba reyting sonuçları…

21 TEMMUZ 2021 ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

21 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayımlanan dizi, program ve haberlerin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Yapımların reyting sıralaması açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacak.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

AB İLK 10 PROGRAM