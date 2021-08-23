Reyting sonuçları 22 Ağustos 2021 Pazar: Hangi yapım reyting birincisi oldu?

Reyting sonuçları 22 Ağustos 2021 Pazar: Hangi yapım reyting birincisi oldu?

22 Ağustos 2021 Pazar akşamı İkimizin Sırrı, MasterChef Türkiye, Savaş Gemisi, Seneye Bu Zamanlar gibi yapımlar ekranlara geldi. Peki reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte dünün reyting sonuçları…

Dün akşam yayınlanan dizi, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

22 Ağustos 2021 Pazar akşamı ATV'de İkimizin Sırrı, Kanal D'de Savaş Gemisi, Tv8'de MasterChef Türkiye, Show TV'de Korkusuz Korkak, TRT 1'de Seneye Bu Zamanlar, Star TV'de Hükümet Kadın 2 ve FOX TV'de Sen Çal Kapımı yapımları yayınlandı.

Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki, 22 Ağustos 2021 Pazar reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 22 Ağustos 2021 Pazar reyting sonuçları...

22 AĞUSTOS 2021 PAZAR REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

22 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlanan dizi, program ve haberlerin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz haberimizde yer vereceğiz.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

AB İLK 10 PROGRAM