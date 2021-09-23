Reyting sonuçları 22 Eylül 2021 Çarşamba: Reyting birincisi hangi yapım oldu?

Reyting sonuçları 22 Eylül 2021 Çarşamba: Reyting birincisi hangi yapım oldu?

22 Eylül Çarşamba akşamı Cinayet Süsü, MasterChef Türkiye, Evlilik Hakkında Her Şey, Yalancı, Dünya Hali gibi yapımlar ekrana geldi. Peki 22 Eylül 2021 Çarşamba reyting birincisi hangi yapım oldu?

Dün akşam yayınlanan dizi, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

22 Eylül 2021 Çarşamba akşamı ATV'de Cinayet Süsü, Kanal D'de Yargı, Star TV’de Olanlar Oldu, Show TV’de Yalancı, FOX TV’de Evlilik Hakkında Her Şey ve TRT 1'de Dünya Hali ve Tv8'de MasterChef Türkiye yapımları arasında reyting yarışı vardı.

Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki, 15 Eylül 2021 Çarşamba reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi, film ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 22 Eylül 2021 Çarşamba reyting sonuçları…

22 EYLÜL 2021 ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

22 Eylül 2021 Çarşamba günü yayımlanan dizi, program ve haberlerin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Yapımların reyting sıralaması açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacak.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

AB İLK 10 PROGRAM